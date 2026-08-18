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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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18.08.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Dienstagabend fester

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Dienstagabend fester

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,1 Prozent auf 198,76 USD.

Salesforce
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Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 198,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'377 Punkten notiert. Die Salesforce-Aktie legte bis auf 198,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 194,09 USD. Zuletzt wechselten 974'706 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 269,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 27.05.2026 vor. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9.83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 26.08.2026 terminiert. Am 01.09.2027 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2027 14,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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