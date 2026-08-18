Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von Salesforce konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,1 Prozent auf 196,81 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'417 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Salesforce-Aktie bei 197,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 194,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 392'868 Salesforce-Aktien.

Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 36,69 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 33,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 27.05.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,59 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 11.13 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 26.08.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 01.09.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 14,15 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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