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17.11.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Anleger schicken Salesforce am Dienstagabend tief südwärts
Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,3 Prozent auf 197,01 USD.
Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 8,3 Prozent im Minus bei 197,01 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'767 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 193,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 207,32 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 1'016'898 Aktien.
Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Bei einem Wert von 147,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Mit Abgaben von 25,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 01.12.2027 dürfte Salesforce die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2027 16,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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