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17.09.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce am Donnerstagabend billiger

Salesforce Aktie News: Salesforce am Donnerstagabend billiger

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 244,75 USD.

Salesforce
200.06 CHF -3.41%
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 244,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'816 Punkten liegt. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 241,52 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 243,50 USD. Bisher wurden heute 1'898'278 Salesforce-Aktien gehandelt.

Am 30.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,60 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 16,65 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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