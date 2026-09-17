Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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17.09.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 242,75 USD nach.
Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,1 Prozent auf 242,75 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'785 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 241,52 USD. Bei 243,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 848'626 Salesforce-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (269,01 USD) erklomm das Papier am 30.12.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 10,82 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 39,20 Prozent sinken.
Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 USD belaufen. Salesforce gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 11.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 02.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Salesforce-Gewinn in Höhe von 16,65 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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