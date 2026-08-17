Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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17.08.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce büsst am Montagabend ein
Die Aktie von Salesforce gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 191,22 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 191,22 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'486 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 189,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 193,83 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'145'720 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,68 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,81 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 USD. Im Vorjahr erhielten Salesforce-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 27.05.2026. Das EPS wurde auf 2,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 USD je Aktie erzielt worden. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Salesforce am 26.08.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Salesforce-Anleger Experten zufolge am 01.09.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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