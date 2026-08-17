Salesforce Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Salesforce

Um 16:28 Uhr fiel die Salesforce-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 192,31 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'563 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 189,92 USD. Bei 193,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 489'531 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD. Gewinne von 39,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 23,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 USD belaufen. Salesforce liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,59 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Salesforce am 26.08.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Salesforce-Anleger Experten zufolge am 01.09.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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