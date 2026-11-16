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16.11.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce verbilligt sich am Abend
Die Aktie von Salesforce gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 216,48 USD.
Die Salesforce-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 216,48 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'624 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 213,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 355'457 Stück.
Am 30.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,27 Prozent. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 31,82 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 26.08.2026. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.35 Mrd. USD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 01.12.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 16,75 USD je Salesforce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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