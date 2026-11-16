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16.11.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Salesforce gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 215,48 USD.
Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 215,48 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'968 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Salesforce-Aktie bis auf 213,94 USD. Bei 217,92 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129'297 Salesforce-Aktien.
Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 31,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Salesforce gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,29 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 10.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 01.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Salesforce.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 16,75 USD je Salesforce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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