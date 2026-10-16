Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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16.10.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 241,82 USD.
Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 241,82 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'402 Punkten steht. In der Spitze büsste die Salesforce-Aktie bis auf 241,30 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 414'931 Salesforce-Aktien umgesetzt.
Am 30.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 269,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 10,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 147,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 63,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 26.08.2026. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 11.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Salesforce-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 16,75 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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