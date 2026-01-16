Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 227,44 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'374 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Salesforce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 226,55 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 232,60 USD. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 968'679 Stück gehandelt.

Am 29.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 367,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 222,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,957 USD aus. Am 03.12.2025 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD erwirtschaftet worden. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.26 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

