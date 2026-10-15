Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Salesforce konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,9 Prozent auf 245,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'923 Punkten notiert. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 245,06 USD zu. Bei 238,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 409'986 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Salesforce gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 10.24 Mrd. USD umsetzen können.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2027 16,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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