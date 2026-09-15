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15.09.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Dienstagabend tiefer

Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Dienstagabend tiefer

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 258,67 USD abwärts.

Salesforce
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 258,67 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'020 Punkten steht. In der Spitze fiel die Salesforce-Aktie bis auf 255,95 USD. Bei 256,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 904'355 Salesforce-Aktien gehandelt.

Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (147,60 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Am 26.08.2026 lud Salesforce zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.35 Mrd. USD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 16,65 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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