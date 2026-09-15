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15.09.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 256,82 USD.
Die Salesforce-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 256,82 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'913 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Salesforce-Aktie bis auf 256,25 USD. Mit einem Wert von 256,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 327'648 Stück.
Am 30.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 269,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,60 USD ab. Abschläge von 42,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 26.08.2026. Das EPS lag bei 4,29 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 16,65 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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