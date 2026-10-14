Salesforce Aktie News: Salesforce büsst am Mittwochabend ein

Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 236,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'443 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 233,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 403'789 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 269,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 13,94 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Am 26.08.2026 lud Salesforce zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 11.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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