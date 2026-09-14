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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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14.09.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagabend gesucht

Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagabend gesucht

Die Aktie von Salesforce gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 258,83 USD.

Salesforce
206.74 CHF 3.83%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Salesforce konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,5 Prozent auf 258,83 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'454 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Salesforce-Aktie bei 259,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'394'276 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. 3,93 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 147,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 26.08.2026 äusserte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 16,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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