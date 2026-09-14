Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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14.09.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Salesforce gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Salesforce-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 253,20 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 253,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'315 Punkten liegt. In der Spitze legte die Salesforce-Aktie bis auf 257,20 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 257,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 537'729 Salesforce-Aktien umgesetzt.
Am 30.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,24 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 71,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,66 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 16,11 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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