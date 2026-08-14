Salesforce Aktie News: Salesforce verliert am Abend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 196,74 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'780 Punkten steht. Bei 195,32 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 204,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 893'216 Aktien.

Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 36,73 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 24,98 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Salesforce veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie vermeldet. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 26.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 01.09.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 14,16 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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