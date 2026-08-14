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14.08.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 196,39 USD.

Salesforce
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Das Papier von Salesforce gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 196,39 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'817 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salesforce-Aktie bisher bei 196,00 USD. Bei 204,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 404'351 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 147,60 USD fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 USD. Salesforce liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.08.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Salesforce-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 01.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2027 14,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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