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13.11.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce steigt am Abend
Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 218,26 USD nach oben.
Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 218,26 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'301 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 220,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 220,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 317'782 Salesforce-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.12.2025 auf bis zu 269,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 32,37 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 26.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 01.12.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 16,75 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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