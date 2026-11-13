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13.11.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Anleger schicken Salesforce am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 217,08 USD.
Die Salesforce-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 217,08 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'065 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie gab in der Spitze bis auf 216,34 USD nach. Bei 220,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 137'816 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. 23,92 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,01 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,66 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 26.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.35 Mrd. USD gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Salesforce-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 01.12.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 16,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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