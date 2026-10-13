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13.10.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce macht am Dienstagabend Boden gut

Salesforce Aktie News: Salesforce macht am Dienstagabend Boden gut

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 239,85 USD.

Salesforce
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Um 20:26 Uhr wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 239,85 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'695 Punkten steht. In der Spitze gewann die Salesforce-Aktie bis auf 245,02 USD. Bei 235,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 823'975 Stück gehandelt.

Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 12,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 62,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,29 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 16,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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