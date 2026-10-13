Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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13.10.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 242,02 USD.
Das Papier von Salesforce konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,5 Prozent auf 242,02 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'890 Punkten tendiert. Bei 245,02 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 235,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 416'582 Salesforce-Aktien.
Am 30.12.2025 markierte das Papier bei 269,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,15 Prozent. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 147,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Salesforce-Aktie. Salesforce veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 10.24 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 16,75 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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