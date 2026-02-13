Salesforce Aktie News: Salesforce macht am Freitagabend Boden gut

Die Salesforce-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 190,04 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'641 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 193,45 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 186,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 1'286'056 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 330,31 USD. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 42,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,981 USD belaufen. Am 03.12.2025 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,19 USD gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10.26 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.44 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,76 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Amazon-Aktie im Fokus: Welche Risiken und Chancen sich aus der Saks-Pleite ergeben

Aktien von Salesforce, Snowflake und Co. straucheln: Gedämpfte Erwartungen an die Zinswende

So stuften die Analysten die Salesforce-Aktie im vergangenen Monat ein