Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’527 0.2%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9117 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’033 2.3%  Bitcoin 52’992 4.1%  Dollar 0.7680 -0.2%  Öl 67.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Lonza1384101Novartis1200526Swiss Re12688156Holcim1221405Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
DeepSeek-Affäre: NVIDIA-Aktie rückt in den Fokus des US-Kongresses
Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen
Wie viel Verlust bei einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren angefallen wäre
Suche...

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.02.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce macht am Freitagabend Boden gut

Salesforce Aktie News: Salesforce macht am Freitagabend Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Das Papier von Salesforce legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 190,04 USD.

Salesforce
146.19 CHF 3.66%
Kaufen Verkaufen

Die Salesforce-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 190,04 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'641 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 193,45 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 186,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 1'286'056 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 330,31 USD. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 42,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,981 USD belaufen. Am 03.12.2025 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,19 USD gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10.26 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.44 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,76 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Amazon-Aktie im Fokus: Welche Risiken und Chancen sich aus der Saks-Pleite ergeben

Aktien von Salesforce, Snowflake und Co. straucheln: Gedämpfte Erwartungen an die Zinswende

So stuften die Analysten die Salesforce-Aktie im vergangenen Monat ein


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com