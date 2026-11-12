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12.11.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Donnerstagabend um Nulllinie
Die Aktie von Salesforce hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Salesforce-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 217,85 USD.
Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Salesforce-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 217,85 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'486 Punkten tendiert. Bei 219,25 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Salesforce-Aktie gab in der Spitze bis auf 213,90 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,25 USD. Zuletzt wurden via New York 297'515 Salesforce-Aktien umgesetzt.
Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 23,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 147,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,25 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 26.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.
Die Salesforce-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte Salesforce möglicherweise am 01.12.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 16,75 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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