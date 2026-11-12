Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr fiel die Salesforce-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 216,51 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'398 Punkten steht. Bei 213,90 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 219,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174'131 Salesforce-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 19,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 31,83 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Salesforce rechnen Experten am 01.12.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 16,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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