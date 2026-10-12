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12.10.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce legt am Montagabend zu

Salesforce Aktie News: Salesforce legt am Montagabend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Zuletzt konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 232,16 USD.

Salesforce
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Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 232,16 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'820 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Salesforce-Aktie bei 240,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 236,00 USD. Zuletzt wechselten 671'019 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 269,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,87 Prozent. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 16,75 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
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Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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