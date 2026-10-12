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12.10.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Salesforce. Zuletzt konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 234,72 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Salesforce-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 234,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'878 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 240,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 236,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 430'706 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 269,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2025). Gewinne von 14,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Mit Abgaben von 37,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,66 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 26.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,75 USD je Salesforce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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