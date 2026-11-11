Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Salesforce konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 217,79 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'445 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Salesforce-Aktie bis auf 218,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 214,91 USD. Zuletzt wechselten 316'203 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 19,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Abschläge von 32,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 16,75 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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