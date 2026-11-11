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11.11.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Anleger greifen bei Salesforce am Mittwochnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salesforce. Zuletzt ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 215,57 USD.
Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 215,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'087 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 215,85 USD. Bei 214,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 120'039 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.12.2025 markierte das Papier bei 269,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Abschläge von 31,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Salesforce veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.
Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 16,75 USD je Salesforce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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