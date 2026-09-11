Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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11.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Salesforce. Zuletzt sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 247,94 USD zu.
Um 20:26 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 247,94 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'609 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 250,21 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 243,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 717'576 Salesforce-Aktien.
Am 30.12.2025 markierte das Papier bei 269,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,50 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 16,11 USD je Salesforce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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