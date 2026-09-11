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11.09.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagnachmittag höher

Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 247,03 USD.

Salesforce
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 247,03 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'558 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie zog in der Spitze bis auf 250,21 USD an. Bei 243,91 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 290'168 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 8,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 147,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 67,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 USD belaufen. Am 26.08.2026 lud Salesforce zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.35 Mrd. USD im Vergleich zu 10.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 16,11 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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