Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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11.08.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Salesforce
Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 196,54 USD.
Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 196,54 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'868 Punkten steht. In der Spitze fiel die Salesforce-Aktie bis auf 195,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 197,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 980'998 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 147,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 33,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Am 27.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 USD gegenüber 1,59 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 26.08.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Salesforce rechnen Experten am 01.09.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2027 14,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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