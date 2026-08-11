Salesforce Aktie News: Salesforce steigt am Nachmittag

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 197,93 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'044 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Salesforce-Aktie bei 198,75 USD. Bei 197,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 354'509 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 26,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 USD. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 27.05.2026. Das EPS lag bei 2,42 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.83 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.13 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.08.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Salesforce-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 01.09.2027.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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