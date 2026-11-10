Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend im Minusbereich

Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 211,38 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'207 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 208,95 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 214,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 321'971 Stück.

Bei einem Wert von 269,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2025). Gewinne von 27,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 30,17 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Salesforce-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.35 Mrd. USD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 16,75 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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