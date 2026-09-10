Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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10.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce tendiert am Abend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Salesforce. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 242,08 USD.
Die Salesforce-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 242,08 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'991 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Salesforce-Aktie bis auf 241,99 USD. Bei 245,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'339'122 Salesforce-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.12.2025 auf bis zu 269,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 39,03 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Salesforce gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 10.24 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2028 16,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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