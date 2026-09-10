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10.09.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce macht am Nachmittag Boden gut

Salesforce Aktie News: Salesforce macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 245,66 USD.

Salesforce
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Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'219 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Salesforce-Aktie bis auf 248,08 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,35 USD. Zuletzt wurden via New York 504'341 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 8,68 Prozent niedriger. Bei 147,60 USD fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,92 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,11 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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