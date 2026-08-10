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10.08.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend fester

Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend fester

Die Aktie von Salesforce gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Salesforce konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 197,43 USD.

Salesforce
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Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 197,43 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'873 Punkten tendiert. Bei 198,16 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 190,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 761'687 Salesforce-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 USD. Salesforce liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,59 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Salesforce am 26.08.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Salesforce rechnen Experten am 01.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2027 14,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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