Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 193,78 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'985 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 194,71 USD erreichte die Salesforce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,17 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 245'003 Aktien.

Bei einem Wert von 269,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2025). Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 27,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (147,60 USD). Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 23,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 USD. Im Vorjahr erhielten Salesforce-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Am 27.05.2026 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.83 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Salesforce am 26.08.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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