Salesforce Aktie News: Anleger greifen bei Salesforce am Abend zu

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 163,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'653 Punkten liegt. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,30 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 756'491 Stück.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 274,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,08 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 147,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 9,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 27.05.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.08.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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