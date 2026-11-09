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09.11.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend leichter
Die Aktie von Salesforce gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 215,46 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 215,46 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'377 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Salesforce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 213,82 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,97 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 299'958 Salesforce-Aktien.
Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,60 USD ab. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 45,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Salesforce veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 4,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.
Der Gewinn 2030 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,15 USD je Salesforce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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