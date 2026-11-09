Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagnachmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,7 Prozent auf 214,22 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'109 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 213,82 USD. Mit einem Wert von 213,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132'251 Salesforce-Aktien.

Bei einem Wert von 269,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,58 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Salesforce gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 11.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert.

Der Gewinn 2030 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,15 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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