Salesforce Aktie News: Anleger schicken Salesforce am Abend ins Plus

Das Papier von Salesforce legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 228,71 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'678 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 230,51 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 229,85 USD. Zuletzt wechselten via New York 292'267 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 17,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 35,46 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 26.08.2026. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 10.24 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 16,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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