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09.10.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Salesforce Aktie News: Salesforce präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Salesforce-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 228,61 USD.

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Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 228,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'425 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 230,51 USD. Bei 229,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 132'938 Stück gehandelt.

Bei 269,01 USD erreichte der Titel am 30.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Salesforce veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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