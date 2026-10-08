Salesforce Aktie News: Salesforce am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die Salesforce-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 223,86 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'142 Punkten steht. Die Salesforce-Aktie gab in der Spitze bis auf 220,29 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,46 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 367'357 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (269,01 USD) erklomm das Papier am 30.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,17 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,60 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 34,07 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,66 USD aus. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.35 Mrd. USD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 16,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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