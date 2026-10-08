Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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08.10.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 226,22 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 226,22 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'096 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Salesforce-Aktie bei 227,85 USD. Mit einem Wert von 225,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140'964 Salesforce-Aktien.
Bei 269,01 USD markierte der Titel am 30.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 18,92 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Mit Abgaben von 34,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 10.24 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 16,75 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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