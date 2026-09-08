Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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08.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend in Rot
Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 248,09 USD abwärts.
Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 248,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'874 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 246,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,27 USD. Bisher wurden heute 1'741'452 Salesforce-Aktien gehandelt.
Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. 8,43 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,60 USD ab. Mit einem Kursverlust von 40,51 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 26.08.2026 vor. Das EPS lag bei 4,29 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,59 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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