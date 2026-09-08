Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2026 16:29:00
Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 247,19 USD.
Die Salesforce-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 247,19 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'750 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 246,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 894'919 Salesforce-Aktien.
Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 8,83 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Mit Abgaben von 40,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 4,29 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,59 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie
Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salesforce
|
22:33
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
20:27
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend in Rot (finanzen.ch)
|
20:03
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
18:00
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:00
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Salesforce
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendierten nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.