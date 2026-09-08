Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Salesforce-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 247,19 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'750 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 246,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 894'919 Salesforce-Aktien.

Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 8,83 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Mit Abgaben von 40,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 4,29 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,59 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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