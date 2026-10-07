Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochabend fester

Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 225,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'212 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Salesforce-Aktie bis auf 225,79 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 225,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291'641 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 269,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Abschläge von 34,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Salesforce veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 11.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Salesforce am 02.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 16,75 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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