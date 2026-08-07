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07.08.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagabend mit Kursplus
Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 191,47 USD.
Das Papier von Salesforce legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 191,47 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'929 Punkten notiert. Die Salesforce-Aktie legte bis auf 194,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 191,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 965'738 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 28,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 22,91 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 USD. Salesforce liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 11.13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Salesforce am 26.08.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 01.09.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 14,15 USD je Salesforce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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